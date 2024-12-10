Стерлинг — о своём будущем в UFC: стоит ли это того времени, боли и жертв?

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг высказался о своём будущем в UFC после поражения в поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым на UFC 310.

«Когда мы были в задней комнате, Рэй [Лонго] только что вышел, и я сказал ребятам, что я такой: «Собираюсь сообщить вам, ребята, что на самом деле не знаю, что собираюсь делать дальше». Мне нужно немного успокоиться и отдохнуть, но в свои 35 лет не знаю, действительно ли хочу снова подниматься по карьерной лестнице.

Не хочу говорить, что для меня всё началось с нуля, но конечная цель намного дальше. Нахожусь на том этапе, когда возникает вопрос: стоит ли это времени, потраченного на операции, боль, тренировки, жертвы? Могу ли я по-прежнему посвятить себя боям до тех пор, пока снова не получу пояс, зная, что всё ещё есть хороший шанс, например, что есть ещё несколько бойцов, с которыми я потенциально мог бы сразиться, и что этот бой пройдёт не по моему сценарию?» — сказал Стерлинг во время эфира на своём YouTube-канале.