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Дю Плесси — о Чимаеве: не может даже победить собственную иммунную систему

Дю Плесси — о Чимаеве: не может даже победить собственную иммунную систему
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30-летний южноафриканский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) в средней весовой категории и являющийся чемпионом дивизиона, Дрикус дю Плесси резко ответил фанату в социальной сети про силу Хамзата Чимаева. Поклонник написал Дрикусу, что Чимаев способен победить обоих хедлайнеров турнира UFC 312 — дю Плесси и Шона Стрикленда.

«Он не может победить даже собственную иммунную систему», — ответил дю Плесси фанату в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее дю Плесси прокомментировал анонс реванша с экс-чемпионом UFC в этом весе Шоном Стриклендом.

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