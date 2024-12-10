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Экс-чемпион UFC Стерлинг прокомментировал возможность стать тренером бойцов

Экс-чемпион UFC Стерлинг прокомментировал возможность стать тренером бойцов
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал возможность стать тренером для других бойцов.

«Есть ли у меня возможность уйти из октагона и помогать ребятам готовиться к боям? Не знаю. Не хочу уходить на пенсию, но должен посмотреть, что предложит мне UFC, а затем принять решение, что делать дальше, чтобы понять, где моё место. Тяжело даже говорить об этом, поскольку мне всего 35. Знаю, люди думают, что я всё ещё хорошо выгляжу и всё такое, но моё тело болит.

Не могу тренироваться так, как раньше. Прежде я проводил по две-три тренировки в день. Больше так не могу. Мне очень тяжело становится попасть в нужный вес, я чувствую, что больше не могу этого делать. Не могу тренироваться так, как раньше, и не знаю, дало это мне преимущество или просто ещё больше сломило моё тело, но это то, где я сейчас нахожусь. Я просто должен посмотреть, что получится, и двигаться дальше», — сказал Стерлинг во время эфира на своём YouTube-канале.

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