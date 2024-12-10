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Двалишвили: если Умар Нурмагомедов не извинится — настоящая драка начнётся после боя

Двалишвили: если Умар Нурмагомедов не извинится — настоящая драка начнётся после боя
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили заявил, что готов устроить после поединка с российским бойцом Умаром Нурмагомедовым настоящую драку, если дагестанский спортсмен не извинится перед представителем Грузии.

«Он может получить пощёчину после боя от меня. Потому что поединок в октагоне — это не настоящая драка. Это спорт. Если Умар не извинится передо мной — настоящая драка начнётся после боя. Даже если мне придётся поехать ради этого в Дагестан. Что ж, я готов туда отправиться. У меня много друзей в Дагестане.

Я уважаю людей из Дагестана, но Умар совершил большую ошибку. И он заплатит за неё. Меня поддерживают на его родине, я сам уважаю команду Хабиба, Ислама и всех остальных. Но у меня проблема именно с Умаром. Мне не хочется решать эту проблему до боя с ним. А вот после поединка я хочу его найти», — сказал Двалишвили в эфире The Ariel Helwani Show.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова станет соглавным событием турнира UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США).

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