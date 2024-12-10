Эрик Андерс рассказал, когда закончит карьеру в UFC

37-летний американский боец и бывший футболист Эрик Андерс заявил, что рассматривает возможность завершения своей карьеры, невзирая на победу техническим нокаутом на турнире UFC 310 над Крисом Уайдманом.

«Я уже давно занимаюсь единоборствами. В середине следующего года будет мой восьмой год в UFC. Думаю, что средняя продолжительность карьеры здесь составляет три боя или год. Итак, я здесь уже семь с половиной лет. 18 боёв. Я доберусь до 20 и успокоюсь.

Это, безусловно, самая крупная победа в моей карьере. Уайдман — самое громкое имя. Когда я буду рассказывать об этом своим внукам, то не собираюсь ничего говорить о том, что ему было 40 лет. Я не собираюсь ничего говорить о том, что он сломал ногу. Я намереваюсь сказать: «Это парень, который победил одного из лучших бойцов всех времён (Андерсона Силву. — Прим. «Чемпионата»), а я вышел и прикончил его», — приводит слова Андерса издание MMAJunkie.