Майкл Кьеза рассказал о своих целях после победы на UFC 310

37-летний американский боец UFC Майкл Кьеза поделился своими планами на будущее в смешанных единоборствах после победы удушающим приёмом на турнире UFC 310 против Макса Гриффина.

«Я видел, что обыграл Кенни Флориана седьмым удушающими приёмом за свою карьеру — теперь должен догнать великого Демиана Майю и попытаться одолеть девять бойцов. Так что моя победа просто создала для меня ещё одну маленькую цель. Очевидно, что цель для меня остаётся прежней. Я хочу стать чемпионом мира, иначе какой смысл выходить в октагон? Если ты не считаешь себя лучшим в мире, если ты не собираешься бороться за титул, то зачем, чёрт возьми, ты это делаешь?

Hа UFC 310 были совершенно особенные 24 часа для меня. Я не собираюсь лгать. Между получением чёрного пояса [в пятницу вечером] и победой в мой день рождения на UFC не думаю, что у меня когда-либо были лучшие 24 часа в жизни, за исключением моей свадьбы. Я очень, очень доволен своим выступлением», — приводит слова Кьезы издание MMAJunkie.