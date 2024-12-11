«Мы можем вырвать вам глотку. Не лезьте!» Легенда UFC — о драке фаната с Двалишвили

43-летний ветеран полусреднего дивизиона UFC американец Мэтт Браун отреагировал на стычку болельщика с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мерабом Двалишвили, которая произошла на минувшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«Всегда говорю фанатам, оставайтесь при своём. Не связывайтесь с профессиональными бойцами. Большинство из нас — мастера боевых искусств, которые относятся к вам с уважением и всё такое… Однако мы люди, и мы можем вырвать вам глотку. Не лезьте к нам. Это глупо.

Вы не можете драться с профессионалом. Если кто-то тронет меня, я его прикончу», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

Напомним, следующий поединок грузинский атлет проведёт на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет топовый и непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов. Их бой станет соглавным на турнире.

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