Флойд Мейвезер подвергся нападению в Лондоне из-за его позиции по Палестине

47-летний американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории, Флойд Мейвезер-младший подвергся нападению в Лондоне.

Как сообщает The Sun, на бывшего боксёра напали, когда он покидал ювелирный магазин. Несмотря на присутствие охраны, группа неизвестных оскорбила Мейвезера на расовой почве и попыталась его избить. Агрессия, как предполагается, была связана с позицией Мейвезера по палестино-израильскому конфликту, о которой он напомнил и в ходе перепалки возле ювелирного, заявив о своей гордости за поддержку Израиля.

Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2015 году, после этого проведя ряд выставочных поединков, а также один официальный против ирландского MMA-бойца Конора Макгрегора. Мейвезер становился чемпионом в пяти весовых категориях, всего на его счету 50 побед (27 – нокаутом) и ни одного поражения.

Выставочный поединок Мейвезера-младшего закончился дракой: