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Царукян: мы с Мерабом победим на UFC 311 и отпразднуем это армяно-грузинскими танцами

Царукян: мы с Мерабом победим на UFC 311 и отпразднуем это армяно-грузинскими танцами
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Претендент на титул UFC в лёгком весе армянин Арман Царукян надеется на то, что ему и чемпиону UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузину Мерабу Двалишвили удастся победить чемпиона UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева и непобеждённого Умара Нурмагомедова соответственно на турнире UFC 311.

«Я чувствую, что мы с Мерабом вместе должны их победить. Я родился в Грузии. Надеюсь, в этот вечер мы отпразднуем это событие армянскими и грузинскими танцами», — сказал Арман Царукян в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, бой между Царукяном и Махачевым станет главным событием турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе. Поединок между Мерабом и Умаром станет соглавным на этом же ивенте.

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