Роберт Уиттакер оценил шансы Чимаева в боях со Стриклендом и дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о потенциальных боях Хамзата Чимаева с лидерами дивизиона Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.

«Он повалит их. Возможно, он не сделает с ними то же, что со мной, но победит как Камару Усмана или Гилберта Бёрнса. Со Стриклендом у него будет больше шансов, чем с дю Плесси, поскольку Дрикус – крупный парень. Но остановить его первый тейкдаун… безумие. Как остановить этого чувака? Если только перепрыгнуть», — сказал Уиттакер в подкасте MMAcrade.

Напомним, титульный реванш Стрикленда и дю Плесси состоится 9 февраля на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия).