Леннокс Льюис: не могу поставить против Усика в реванше с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я не могу поставить против Усика. Александр доказывал свою состоятельность не один раз, и он до сих пор непобеждён. А побеждает тот, кто лучше боксирует. Кто умнее в ринге», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Droeks on Boxing.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).