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Арман Царукян: Хабиб для меня на другом уровне. Он величайший в истории лёгкого веса

Арман Царукян: Хабиб для меня на другом уровне. Он величайший в истории лёгкого веса
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Претендент на титул UFC в лёгком весе армянин Арман Царукян поделился мнением о бывшем обладателе чемпионского пояса UFC в категории до 70 кг и члене Зала славы UFC россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб для меня находится на другом уровне. Он не просто боец. Считаю, что он величайший в истории лёгкого дивизиона в смешанных единоборствах», — сказал Арман Царукян в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, Хабибу 36 лет. На профессиональном уровне уроженец Дагестана выступал с 2008 по 2020 год. В UFC Нурмагомедов дебютировал в 2012 году, а уже в 2018-м завоевал пояс чемпиона в лёгком весе.

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