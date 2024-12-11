Евлоев заявил о готовности провести следующий бой в феврале

Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев (19-0) заявил о готовности вернуться в клетку организации уже в феврале.
«Я готов драться в феврале, UFC, Дана Уайт. Не время отдыхать», — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, на минувшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) Евлоев одолел единогласным решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга. Победа стала для него девятой в организации.
Действующий чемпион, грузин Илия Топурия на UFC 308 в октябре нокаутировал американского экс-чемпиона Макса Холлоуэя.
Евлоев оригинально поздравил Стерлинга с днём рождения