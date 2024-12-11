Евлоев заявил о готовности провести следующий бой в феврале

Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев (19-0) заявил о готовности вернуться в клетку организации уже в феврале.

«Я готов драться в феврале, UFC, Дана Уайт. Не время отдыхать», — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на минувшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) Евлоев одолел единогласным решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга. Победа стала для него девятой в организации.

Действующий чемпион, грузин Илия Топурия на UFC 308 в октябре нокаутировал американского экс-чемпиона Макса Холлоуэя.

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