PFL анонсировал нового соперника Вадима Немкова. Бой состоится 25 января в Дубае

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков проведёт следующий поединок против бывшего бойца UFC американца Кори Андерсона 25 января на турнире PFL Road to Dubai. Бой пройдёт в тяжёлом весе. Об этом сообщила пресс-служба американского промоушена на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Вадим и Кори уже дважды бились между собой. Первый бой состоялся на турнире Bellator 277 и являлся финалом Гран-при лиги в полутяжёлом весе. Однако из-за случайного столкновения головами в конце третьего раунда поединок остановили и в результате признали несостоявшимся.

Реванш между бойцами состоялся через полгода — 18 ноября 2022 года на турнире Bellator 288. Тогда Вадим одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, он не только защитил свой чемпионский пояс, но и стал победителем Гран-при.