Турки Аль аш-Шейх: хочу вновь увидеть Владимира Кличко на ринге

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что хотел бы вновь увидеть на ринге бывшего чемпиона мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинца Владимира Кличко.

«Я хочу снова увидеть Владимира Кличко на ринге. Слышал, что он пытался снова получить шанс завоевать пояс чемпиона мира. Посмотрим на результат боя [Тайсона] Фьюри и [Александра] Усика, посмотрим на результат боя Даниэля [Дюбуа] и Джозефа [Паркера]. Я прошу WBC, IBF, WBA и WBO дать Владимиру шанс осуществить эту мечту. Сделать это в спорте», — приводит слова аш-Шейха портал BJ Penn.