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Опубликовано видео нападения на Флойда Мейвезера в Лондоне

Опубликовано видео нападения на Флойда Мейвезера в Лондоне
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Опубликовано видео нападения на 47-летнего американского боксёра-профессионала, выступавшего в полусреднем весе, Флойда Мейвезера-младшего в Лондоне, Великобритания.

Согласно информации The Sun, на бывшего боксёра напали, когда он покидал ювелирный магазин. Несмотря на присутствие охраны, группа неизвестных оскорбила Мейвезера на расовой почве и попыталась его избить. Агрессия, как предполагается, была связана с позицией Мейвезера по палестино-израильскому конфликту, о которой он напомнил и в ходе перепалки возле ювелирного, заявив о своей гордости за поддержку Израиля.

Мейвезер становился чемпионом в пяти весовых категориях, всего на его счету 50 побед (27 – нокаутом) и ни одного поражения.

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