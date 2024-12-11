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«С величайшими». Махачев — о встрече с Хабибом Нурмагомедовым и Деметриусом Джонсоном

«С величайшими». Махачев — о встрече с Хабибом Нурмагомедовым и Деметриусом Джонсоном
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал встречу с членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американцем Деметриусом Джонсоном.

Фото: Из личного архива Махачева

Напомним, следующий поединок Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет топовый армянский боец UFC Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.

В первом поединке, который состоялся 20 апреля 2019 года на турнире UFC Fight Night 149, Ислам победил Армана единогласным решением судей по итогу трёх раундов.

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