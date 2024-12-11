Бивол ответил, успеет ли полноценно подготовиться к реваншу с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о подготовке к реваншу с соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоится 22 февраля.

«Что поменяем к реваншу? Посмотрим, в ринге всё увидим. Конечно, что‑то поменяем, видно будет. Сколько в идеале нужно времени на подготовку? Да вот это идеальное время, всё есть. Всё, что у нас есть сейчас, это и так идеально», — сказал Бивол в эфире «Матч ТВ».

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.