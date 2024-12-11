Кравцов поделился прогнозом на реванш Усика и Фьюри

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов дал прогноз на реванш между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Несомненно, жду этого боя. Надеюсь, что Фьюри сделает выводы и что-то предложит новое. Команда Усика тоже предложит новые задумки. Болеть буду за Тайсона, он мне больше симпатичен. Желаю ему победы. Он будет сильнее, активнее, чем в первом поединке. Надеюсь, что одержит победу», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.