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Кравцов поделился прогнозом на реванш Усика и Фьюри

Кравцов поделился прогнозом на реванш Усика и Фьюри
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов дал прогноз на реванш между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Несомненно, жду этого боя. Надеюсь, что Фьюри сделает выводы и что-то предложит новое. Команда Усика тоже предложит новые задумки. Болеть буду за Тайсона, он мне больше симпатичен. Желаю ему победы. Он будет сильнее, активнее, чем в первом поединке. Надеюсь, что одержит победу», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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