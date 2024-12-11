«Я устал». Двалишвили признался, что не хотел драться с Нурмагомедовым в январе

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили признался, что не хотел драться с россиянином Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311 в январе.

«Люди из UFC спросили, хочу ли я подраться в январе. Я нужен был им. Они хотели, чтобы выступили и Ислам, и Умар. Я согласился, потому что лоялен к организации. Я пошёл в офис и сказал: «Хорошо, согласен».

Я устал. Мне приходилось выступать даже с травмой, под антибиотиками. Но я в форме, поскольку помогал в лагере Алджамейну Стерлингу, но я не планировал драться до февраля. Но я – воин и лоялен к UFC», — сказал Двалишвили в интервью Ариэлю Хельвани.