Ковингтон: эта крыса Шавкат уклоняется от боя со мной. Я хотел подраться с ним на UFC 310

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон заявил, что топовый и непобеждённый боец UFC казахстанец Шавкат Рахмонов избегает поединка с ним.

«Эта крыса Шавкат уклоняется от боя со мной. Я звонил в UFC, Хантеру Кэмпбеллу и Дане Уайту, чтобы попросить их о возможности подраться с этой крысой. Это единственный поединок, который мне хотелось получить. Мне было плевать на остальных, а они сказали, что планируют сделать бой между петухами, непобеждённый против непобеждённого.

И как только я согласился подраться с этой крысой на UFC 310, мне сказали: «Эй, если ты хочешь драться, то приходи и спаси главное событие турнира в Тампе с Хоакином Бакли». Так что мне пришлось согласиться подраться с ним. Он тоже ничего не даст мне, но эта крыса что-то делает, поскольку вокруг него есть этот хайп, как будто он непобедим.

Так что это был бой, которого я хотел. К сожалению, он не состоялся, но всё в порядке, могу закончить победную серию Бакли на этих выходных и вернуться в борьбу за титул», — приводит слова Ковингтона аккаунт Submission Radio в X (ранее Twitter).