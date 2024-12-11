Российский боксёр Магомед Курбанов провёл стердаун с Теренсом Кроуфордом

Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов провёл стердаун с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом на конгрессе Международной боксёрской ассоциации (IBA).

Фото: RCC

Кроуфорд свой последний бой проводил в августе 2024 года в США, где одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом мира узбеком Исраилом Мадримовым, отобрав у него пояс WBA. Курбанов занимает седьмую строчку рейтинга лучших бойцов WBA в первом среднем весе.

Магомед Курбанов в последнем поединке, который состоялся 30 ноября в Екатеринбурге, разделил ринг с Асланбеком Козаевым. Курбанов одержал победу нокаутом в шестом раунде.