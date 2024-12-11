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Диего Лопес: Волкановски, если Илия уйдёт в лёгкий вес, давай проведём поединок

Диего Лопес: Волкановски, если Илия уйдёт в лёгкий вес, давай проведём поединок
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Топовый бразильский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Диего Лопес предложил бывшему обладателю чемпионского титула UFC в категории до 66 кг австралийцу Александру Волкановски провести поединок.

«Алекс, если Илия перейдёт в лёгкий вес, давай встретимся в октагоне. Можешь выбрать дату и место», — написал на своей странице в социальных сетях Лопес.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе на турнире UFC 306, Лопес провёл бой с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе Брайаном Ортегой. Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильского атлета.

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