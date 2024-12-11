«Всё упирается в финансы». Кравцов — о возможном поединке Пакьяо и Макгрегора

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о возможности организации мегафайта между бывшим чемпионом мира в шести весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо и звездой MMA ирландцем Конором Макгрегором.

«Всё упирается в финансы. Если обе стороны будут удовлетворены, бой состоится. У Пакьяо хорошие отношения с Россией. Макгрегор вообще любит Россию. Несмотря на последние события, Конор не стал у нас менее популярным. Поэтому с удовольствием посмотрел бы на этот бой», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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