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Флойд Мейвезер прокомментировал нападение на него в Лондоне

Флойд Мейвезер прокомментировал нападение на него в Лондоне
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47-летний американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории, Флойд Мейвезер-младший прокомментировал нападение на него в Лондоне.

«Позвольте мне прояснить ситуацию. Слухи, которые ходят, не соответствуют действительности. Меня не били и не прикасались ко мне. То, что вы видите, — это просто работа моей охраны, которая держит ситуацию под контролем. Я приехал в Великобританию на 48 часов, чтобы сделать кое-какие покупки. К сожалению, люди позволяют зависти и негативу подпитывать ложные истории. У меня всё в порядке. На самом деле больше ничего не происходит», — написал Мейвезер на своей странице в социальных сетях.

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