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Джамал Хилл сказал, кто должен стать лучшим бойцом 2024 года в UFC

Джамал Хилл сказал, кто должен стать лучшим бойцом 2024 года в UFC
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл считает, что действующий обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузин Илия Топурия должен стать лучшим бойцом 2024 года.

«Для меня лучшим бойцом года стал Илия, Илия Топурия. Тяжёлый выбор между ним и Алексом [Перейрой]… Алекса нельзя назвать неправильным выбором, у него были большие моменты, большие шоу и великолепные выступления. Но парень, на которого я смотрел и говорил: «Чёрт» возьми», — это Илия Топурия», — сказал Хилл в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

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