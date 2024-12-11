Марчин Тыбура проведёт следующий бой на UFC Fight Night 255

Восьмой номер тяжёлого дивизиона UFC, 39-летний польский боец Марчин Тыбура (26-9) свой следующий бой проведёт 22 марта на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне, где его соперником станет 14-й номер рейтинга, непобеждённый 29-летний британец Майк Паркин (10-0). Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Тыбура свой последний бой проводил в ноябре 2024 года и одержал там победу над Джонатой Динизом.

Что касается Паркина, то он предыдущий поединок провёл в июле 2024 года, одержав там уверенную победу чистым нокаутом в первом раунде над Лукашем Бржески. Всего же его рекорд насчитывает 10 побед в 10 поединках (семь из них — досрочно).