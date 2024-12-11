Мухаммад Мокаев получил нового соперника за несколько дней до боя

Непобеждённый дагестанский боец с британским гражданством Мухаммад Мокаев получил нового соперника за несколько дней до турнира Brave CF 91, который пройдёт 13 декабря в Бахрейне. Об этом сообщает портал MMA Orbit на своей странице в социальных сетях.

Первоначально Мокаев должен был встретиться с южноафриканцем Лутандо Бико, но тот получил травму в процессе финальной подготовки к бою и не сможет принять участие в поединке. Теперь против Мухаммада в клетку выйдет филиппинец Джовинсет Со.

Мокаев свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года на турнире UFC 304, где победил единогласным решением судей Манела Капе, но затем в конце лета 2024 года покинул UFC.

Что касается нового соперника Мокаева, то он не имеет опыта выступлений в ведущих промоушенах мира ММА, и его рекорд состоит из пяти побед при пяти поражениях.