Рафаэль Физиев ответил на вызов Гурама Кутателадзе

Известный легковес UFC Рафаэль Физиев ответил на вызов со стороны грузинско-шведского бойца Гурама Кутателадзе, который обращался к нему с предложением провести бой на турнире 1 февраля в Саудовской Аравии.

«Мне нравится эта идея, но у меня уже есть бой», — написал Физиев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 31-летний Физиев свой последний бой проводил в сентябре 2023 года и потерпел тогда поражение техническим нокаутом от поляка Матеуша Гамрота из-за травмы колена, после чего больше года отсутствовал в октагоне.

32-летний Кутателадзе последний раз выходил в октагон в августе 2024 года, где победил единогласным решением судей Джордана Вученича.