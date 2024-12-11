Бывшей звезде UFC Нейту Диазу предъявлены обвинения в нанесении побоев сотруднику ночного клуба в Лас-Вегасе во время инцидента, который случился в августе 2024 года.

Согласно судебным документам, опубликованным порталом TMZ Sports, предполагаемый инцидент произошёл 25 августа сразу после полуночи, когда Диаз и несколько его знакомых пытались попасть в ночной клуб.

По словам полицейских, в документах свидетели рассказали им, что Диаз и его компания задерживали очередь в кассу, и когда охранник ночного клуба подошёл к нему, уточнив, есть ли у них какие-то проблемы, Диаз тут же применил к нему физическую силу. Диаз толкнул охранника, который ответил ему тем же, а затем Нейт нанёс ему удар в лицо. Теперь в отношении 39-летнего Нейта Диаза ведётся расследование дела о правонарушении.

Напомним, Диаз свой последний официальный бой в UFC провёл в сентябре 2022 года, где он победил удушающим приёмом в четвёртом раунде Тони Фергюсона.