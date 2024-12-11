Ян Блахович возглавит турнир UFC Fight Night 255

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе 41-летний Ян Блахович проведёт свой следующий бой в главном событии турнира UFC Fight Night 255, который пройдёт 22 марта в Лондоне. Соперником Блаховича станет 34-летний новозеландский боец Карлос Ульберг. Об этом сообщает MMA Fighting.

Блахович предыдущий поединок провёл в июле 2023 года, где потерпел поражение раздельным решением судей в конкурентном противостоянии с действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона Алексом Перейрой.

Ульберг идёт на серии из семи побед в UFC. Его последний бой состоялся в ноябре 2024 года и завершился для него победой единогласным решением судей над Волканом Оздемиром.