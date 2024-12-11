Гилберт Бёрнс высказался по поводу предстоящего поединка Колби Ковингтона с Хоакином Бакли

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бёрнс высказался по поводу предстоящего поединка между американским бывшим обладателем временного титула UFC в полусреднем весе Колби Ковингтоном и его соотечественником Хоакином Бакли.

«Мне кажется, что Бакли сейчас находится в своей лучшей боевой форме за всю карьеру, но у него по-прежнему огромные проблемы с борьбой. Мой друг и товарищ Логан Сторли легко справлялся с ним на спаррингах и всегда брал его борьбой, а у Ковингтона этот навык очень развит. Поэтому мой прогноз такой: либо Бакли нокаутирует Колби в стартовых раундах, либо же Колби победит в доминирующем стиле по итогам всей дистанции», — приводит слова Бёрнса MMA Junkie.

Напомним, бой между Ковингтоном и Бакли возглавит заключительный в 2024 году турнир UFC on ESPN 63.