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Гилберт Бёрнс высказался по поводу предстоящего поединка Колби Ковингтона с Хоакином Бакли

Гилберт Бёрнс высказался по поводу предстоящего поединка Колби Ковингтона с Хоакином Бакли
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Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бёрнс высказался по поводу предстоящего поединка между американским бывшим обладателем временного титула UFC в полусреднем весе Колби Ковингтоном и его соотечественником Хоакином Бакли.

«Мне кажется, что Бакли сейчас находится в своей лучшей боевой форме за всю карьеру, но у него по-прежнему огромные проблемы с борьбой. Мой друг и товарищ Логан Сторли легко справлялся с ним на спаррингах и всегда брал его борьбой, а у Ковингтона этот навык очень развит. Поэтому мой прогноз такой: либо Бакли нокаутирует Колби в стартовых раундах, либо же Колби победит в доминирующем стиле по итогам всей дистанции», — приводит слова Бёрнса MMA Junkie.

Напомним, бой между Ковингтоном и Бакли возглавит заключительный в 2024 году турнир UFC on ESPN 63.

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