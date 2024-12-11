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Арнольд Барбоса и Джек Кэттеролл возглавят вечер бокса 15 февраля в Манчестере

Арнольд Барбоса и Джек Кэттеролл возглавят вечер бокса 15 февраля в Манчестере
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Экс-претендент на титул абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Джек Кэттеролл и не знающий поражений американский боксёр Арнольд Барбоса возглавят вечер профессионального бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, который пройдёт 15 февраля в Манчестере (Англия). Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Бой несёт статус претендентского, и победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, действующим обладателем которого является Теофимо Лопес.

Стоит отметить, что Лопес недавно заявлял о желании подняться в полусредний дивизион ради боя с Джароном Эннисом, и, скорее всего, объявит титул вакантным. Возможно, пояс WBO будет стоять уже на кону поединка Кэттеролла и Барбосы.

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