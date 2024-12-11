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Себастьян Фундора назвал условия для проведения реванша с Тимофеем Цзю

Себастьян Фундора назвал условия для проведения реванша с Тимофеем Цзю
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Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора назвал условия для возможного реванша с экс-чемпионом мира в этом весе Тимофеем Цзю.

«Эй, если он завоюет пояс, мы снова сможем выйти в ринг. Я надеялся, что он получит пояс IBF в последнем бою, в котором он дрался, но всё пошло не так. Единственная причина, по которой он хотел с нами драться, — это то, что мы привезли пояс WBC для объединения, теперь и меня интересует только титул, пусть поставит что-то на кон», — приводит слова Фундоры Boxing Scene.

Напомним, Цзю имел возможность завоевать титул IBF в бою с его действующим обладателем Бахрамом Муртазалиевым в октябре 2024 года, но проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

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