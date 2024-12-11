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Хайме Мунгия и Кристиан Мбилли определят претендента для Канело Альвареса

Хайме Мунгия и Кристиан Мбилли определят претендента для Канело Альвареса
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Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (44-1, 35 КО) и непобеждённый французский проспект Кристиан Мбилли (28-0, 23 КО) определят официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе в первой половине 2025 года. Такое постановление опубликовал Всемирный боксёрский совет на конгрессе, который проходит в Германии.

Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом для звёздного мексиканского боксёра Сауля «Канело» Альвареса, который в настоящий момент владеет титулами WBC, WBA Super и WBO в этом дивизионе.

Стоит отметить, что Альварес уже встречался на ринге с Мунгией в мае 2024 года и победил его единогласным решением судей.

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