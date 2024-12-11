Диллиан Уайт высказался о возможном реванше между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт дал свой комментарий по поводу возможного реванша между экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри и бывшим многолетним лидером дивизиона Владимиром Кличко.

«Турки Аль аш-Шейх — босс. Если фанаты захотят этого боя, то он его сделает. Все эти поединки увлекательны для болельщиков. Это поединки мечты. Так что это здорово. Он просто хочет устраивать зрелище для людей, хорошие бои. Поэтому почему бы и нет?» — сказал Уайт на YouTube-канале Boxing Social.

Напомним, Фьюри свой следующий бой проведёт 21 декабря в Саудовской Аравии, где встретится в реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA Super и WBO украинцем Александром Усиком.