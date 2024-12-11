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Спарринг-партнёр Тайсона Фьюри: на этот раз Усик проиграет

Спарринг-партнёр Тайсона Фьюри: на этот раз Усик проиграет
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Бывший спарринг-партнёр экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри Дэвид Аделей поделился своим мнением по поводу предстоящего реванша Фьюри против действующего обладателя титулов WBC, WBA Super и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Я уверен, что в реванше мы увидим другого Фьюри. Нельзя отрицать, что и Усик будет лучше готов к этому бою, но так же работать, как в первом поединке, он уже не сможет. Тайсон неплохо провёл первый бой, но слишком дурачился, проводя много трюков, что сыграло с ним злую шутку. В реванше он будет максимально использовать свои габариты и будет сконцентрирован на сопернике. Тайсон навяжет Усику свой бой — и победит», — приводит слова Аделея TalkSport.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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