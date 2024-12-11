Дейвисон Фигейреду вызвал на бой Александра Пантожу

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду бросил вызов в сторону действующего чемпиона в этом весе Александра Пантожи.

«Пантожа ищет себе соперника, думаю, я лучший вариант — я доступен, мужик. За всю карьеру в UFC я только один раз не сделал вес. Если мне нужно будет сделать вес, то выполню свои обязательства. И наш первый бой был нелёгким для Пантожи. Это было три раунда, и я, безусловно, все их выиграл», — приводит слова Фигейреду MMA Junkie.

Напомним, Фигейреду свой последний бой проводил в ноябре 2024 года в Макао, где проиграл единогласным решением судей экс-чемпиону в легчайшем дивизионе Петру Яну. Что касается Пантожи, то он успешно в третий раз защитил свой титул в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе, где победил удушающим приёмом во втором раунде Кая Асакуру.