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Дейвисон Фигейреду вызвал на бой Александра Пантожу

Дейвисон Фигейреду вызвал на бой Александра Пантожу
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду бросил вызов в сторону действующего чемпиона в этом весе Александра Пантожи.

«Пантожа ищет себе соперника, думаю, я лучший вариант — я доступен, мужик. За всю карьеру в UFC я только один раз не сделал вес. Если мне нужно будет сделать вес, то выполню свои обязательства. И наш первый бой был нелёгким для Пантожи. Это было три раунда, и я, безусловно, все их выиграл», — приводит слова Фигейреду MMA Junkie.

Напомним, Фигейреду свой последний бой проводил в ноябре 2024 года в Макао, где проиграл единогласным решением судей экс-чемпиону в легчайшем дивизионе Петру Яну. Что касается Пантожи, то он успешно в третий раз защитил свой титул в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе, где победил удушающим приёмом во втором раунде Кая Асакуру.

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