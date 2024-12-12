Джаред Каннонье и Грегори Родригес выступят в главном бою UFC Fight Night 251

15 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 251, где главным событием шоу станет бой экс-претендента на титул UFC в среднем весе 40-летнего американца Джареда Каннонье против 32-летнего бразильца Грегори Родригеса. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Каннонье свой последний поединок проводил в августе 2024 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от другого бразильского бойца — Кайо Борральо.

Что касается Родригеса, то его предыдущий бой состоялся в июле 2024 года и завершился для него победой единогласным решением судей над Кристианом Лероем Данканом.