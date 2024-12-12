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«Хотим с Россией хороших отношений». Ковингтон раскрыл, почему Трамп считает Хабиба лучшим

«Хотим с Россией хороших отношений». Ковингтон раскрыл, почему Трамп считает Хабиба лучшим
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Экс-претендент на титул UFC в категории до 77 кг Колби Ковингтон ответил на вопрос, почему 47-й президент США Дональд Трамп, с которым американец находится в дружеских отношениях, считает лучшим бойцом в мире дагестанца Хабиба Нурмагомедова.

«Он видел Хабиба на прошлых выходных и выразил ему уважение, он действительно считает его лучшим бойцом. Мы хотим хороших отношений с Россией, поэтому разумно пойти по этому пути», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

Напомним, ранее Ковингтон заявил, что не дрался в этом году, потому что помогал Дональду Трампу избраться на пост президента США. Следующий бой американец проведёт 14 декабря во Флориде с топовым бойцом UFC соотечественником Хоакином Бакли.

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