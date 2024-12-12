Боец UFC Ковингтон — Леброну Джеймсу: чёртов подонок, надеюсь, сядешь в камеру с Пи Дидди

Экс-претендент на титул UFC в категории до 77 кг Колби Ковингтон в очередной раз обрушился с критикой на 39-летнего звёздного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, представляющего клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

На этот раз Колби высказался по поводу участия Леброна в скандальных вечеринках рэпера Пи Дидди.

«Я хочу спросить у Леброна, что он имел в виду, когда сказал: «Нет вечеринки лучше, чем вечеринка у Дидди»? И не только это меня интересует. Хочу также спросить, на скольких вечеринках у Дидди он побывал. Леброн, ты чёртов подонок, и я надеюсь, что тебя посадят в одну камеру с Дидди», — приводит слова Ковингтона издание Fadeaway World.