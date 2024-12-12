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Легендарный рефери UFC Маккарти: Царукян может перебороть Махачева

Легендарный рефери UFC Маккарти: Царукян может перебороть Махачева
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Легендарный рефери MMA «Большой» Джон Маккарти высказался о предстоящем реванше между россиянами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, который возглавит турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«О лучшем бое и просить нельзя. Ислам доказал, что он невероятный чемпион. Но если кто-то и может противостоять ему с точки зрения стиля, то это Царукян. Арман может перебороть Махачева. В стойке он тоже стал лучше, он стал умнее как боец», — сказал Маккарти на своём YouTube-канале.

Первый бой Махачева и Царукяна состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.

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