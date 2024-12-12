Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вице-президент ACA оценил готовность Евлоева к бою с Топурией

Вице-президент ACA оценил готовность Евлоева к бою с Топурией
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о потенциальном поединке в полулёгком весе (до 65 кг) UFC между грузином Илией Топурией и россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Мовсар готов к бою с Топурией. Меня немного пугает то, что Евлоев открыт для ударов. Если Илия попадает, будет тяжело. С другой стороны, Топурия не сталкивался с тем, кто оказывал ему такое давление, как Мовсар. Учитывая их стили, Евлоев ещё больше поработал бы над давлением, чтобы не застаиваться. Это был бы важный фактор: давление и способность не пропустить», — приводит слова Бадаева издание MMA.Metaratings.ru.

На минувшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) Евлоев победил единогласным решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга. Топурия на UFC 308 в октябре нокаутировал американского экс-чемпиона Макса Холлоуэя.

Материалы по теме
Евлоев поднялся на 4-ю строчку рейтинга UFC в полулёгком весе, Рахмонов — 2-й
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android