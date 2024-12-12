Вице-президент ACA оценил готовность Евлоева к бою с Топурией

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о потенциальном поединке в полулёгком весе (до 65 кг) UFC между грузином Илией Топурией и россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Мовсар готов к бою с Топурией. Меня немного пугает то, что Евлоев открыт для ударов. Если Илия попадает, будет тяжело. С другой стороны, Топурия не сталкивался с тем, кто оказывал ему такое давление, как Мовсар. Учитывая их стили, Евлоев ещё больше поработал бы над давлением, чтобы не застаиваться. Это был бы важный фактор: давление и способность не пропустить», — приводит слова Бадаева издание MMA.Metaratings.ru.

На минувшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) Евлоев победил единогласным решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга. Топурия на UFC 308 в октябре нокаутировал американского экс-чемпиона Макса Холлоуэя.