«У него пока этого нет». Экс-боец UFC объяснил, почему Царукян рискует проиграть Махачеву

Бывший боец UFC американец Джош Томпсон высказался о предстоящем реванше между россиянами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, который возглавит турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Изобретательность Махачева, его бойцовский IQ позволили ему выиграть первый бой. Арман стал намного лучше, но чего у него пока нет, так это бойцовского IQ. И всё ещё сырой. Он молод. У Ислама больше опыта боёв на элитном уровне. И я считаю, что Ислам победит», — сказал Томпсон в подкасте Weighting In.

Первый бой Махачева и Царукяна состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.