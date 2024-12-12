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«Спасибо». Двалишвили выложил шуточное фото с Умаром Нурмагомедовым у бассейна

«Спасибо». Двалишвили выложил шуточное фото с Умаром Нурмагомедовым у бассейна
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили опубликовал пост в социальных сетях, подшутив над своим соперником россиянином Умаром Нурмагомедовым, поединок с которым состоится на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Спасибо за фото, кузен Хабиба», — написал Двалишвили.

Фото: из личного архива Мераба Двалишвили

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

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