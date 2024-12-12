Колби Ковингтон и Хоакин Бакли показали актуальную форму перед боем

Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон и его соперник соотечественник Хоакин Бакли показали актуальную форму перед своим поединком, который состоится 15 декабря на турнире UFC on ESPN 63 во Флориде (США).

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Ковингтон не выступал с декабря 2023 года, когда на турнире UFC 296 уступил в бою за чемпионский титул британцу Леону Эдвардсу.

Бакли, вернувшийся в полусредний дивизион в 2023 году, в настоящий момент идёт на серии из пяти побед. В октябре на UFC 307 он нокаутировал экс-претендента на пояс соотечественника Стивена Томпсона.

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