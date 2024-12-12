Абдураков: Шлеменко как маленький ребёнок, на всех газует

Боец лиги АСА Узаир Абдураков высказался о предстоящем реванше Анатолия Токова и Александра Шлеменко, который состоится 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге.

«На Анатолия Токова в своё время я смотрел снизу вверх, а сейчас делюсь с ним своим опытом в плане витаминов и спортивного питания и понимаю, что приношу кому-то пользу. Токов — легенда этого спорта. Считаю его номером один в этом весе. Я за него газую, а Александр Шлеменко мне в последнее время не нравится.

На всех пресс-конференциях ведёт себя как маленький ребёнок, на всех газует. Это хмурый дядька. Когда я в детстве был маленький, видел хмурых дядек и с ними до сих пор не общаюсь, а Токов — общительный парень. Я за него топлю и думаю, он закончит этот бой. К тому же он намного моложе. Шлеменко прошёл уже через многие войны, и это, как и возраст, сказывается в этом спорте», — приводит слова Абдуракова пресс-служба «Синергии».