Ковингтон: Джон Джонс избегает Аспиналла и Нганну, потому что ему надерут зад

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон раскритиковал действующего обладателя титула в тяжёлом весе (до 120 кг) соотечественника Джона Джонса за нежелание драться с Томом Аспиналлом и Фрэнсисом Нганну.

«Я считаю, что Джону Джонсу пора перестать избегать Тома Аспиналла, как он делал это с Нганну. Он избегал Нганну годами, а теперь избегает Аспиналла. Он не хочет драться с парнями, которые, и он это знает, надерут ему зад», — сказал Ковингтон на пресс-конференции.

Ранее саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх намекнул на организацию боя между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом.