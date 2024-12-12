Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон: Джон Джонс избегает Аспиналла и Нганну, потому что ему надерут зад

Ковингтон: Джон Джонс избегает Аспиналла и Нганну, потому что ему надерут зад
Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон раскритиковал действующего обладателя титула в тяжёлом весе (до 120 кг) соотечественника Джона Джонса за нежелание драться с Томом Аспиналлом и Фрэнсисом Нганну.

«Я считаю, что Джону Джонсу пора перестать избегать Тома Аспиналла, как он делал это с Нганну. Он избегал Нганну годами, а теперь избегает Аспиналла. Он не хочет драться с парнями, которые, и он это знает, надерут ему зад», — сказал Ковингтон на пресс-конференции.

Ранее саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх намекнул на организацию боя между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом.

Материалы по теме
Турки Аль аш-Шейх намекнул на организацию боя между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android