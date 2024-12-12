Дю Плесси: у меня есть всё для того, чтобы завершить реванш со Стриклендом досрочно

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем реванше с американцем Шоном Стриклендом, который состоится на турнире UFC 312 в феврале.

«В первом бою я был претендентом на титул, и это было волнительно. Мне нравится давление, но в первых двух раундах я действовал наверняка. Потому что это бой за титул. Вы не можете выходить и ставить на кон всё.

Я был намного лучше в бою с Адесаньей. И я на этот раз я буду ещё лучше. У меня есть всё для того, чтобы завершить этот бой досрочно», — сказал Стрикленд в интервью FOX Sports Australia.

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