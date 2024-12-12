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Царукян: удивлён, что Махачев согласился драться в Калифорнии, — это армянское место

Царукян: удивлён, что Махачев согласился драться в Калифорнии, — это армянское место
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) Арман Царукян признался, что был удивлён местом организации реванша с действующим чемпионом Исламом Махачевым, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США).

«90% людей будут болеть за меня. Удивлён ли я, что он согласился драться в Лос-Анджелесе? Да, я был удивлён, потому что это не его территория. Я считал, что он захочет подраться в Саудовской Аравии, Дубае, но не в Калифорнии, потому что Калифорния – это армянское место», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

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